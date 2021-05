Inter, Conte meglio di Mourinho: il dato

Antonio Conte ha superato José Mourinho in una statistica sulla panchina dell’Inter

Questa sera l’Inter sfiderà la Roma e a guardare la partita ci sarà uno spettatore particolare: José Mourinho. Lo storico ex allenatore nerazzurro ha firmato per i giallorossi dalla prossima stagione e guardare con attenzione a quella che era una classicissima quando sedeva sulla panchina milanese.

Ora all’Inter c’è Antonio Conte che ha riportato lo scudetto e riuscito anche a superare una statistica proprio del portoghese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal 2008 al 2019 Mourinho ha totalizzato la media di 1,91 gol a partita, nessuno come lui prima dell’arrivo del tecnico pugliese. Conte, infatti, in 73 partite ha prodotto 160 reti con la media di 2,19 a partita. La media-gol migliore dell’Inter nell’epoca moderna.