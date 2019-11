Inter, Conte: «Per vincere e fare la storia bisogna dare il massimo»

Antonio Conte è intervenuto al Leadership Development Institute per parlare della filosofia di lavoro che ha portato all’Inter

Antonio Conte, ospite del Leadership Development Institute in Arabia Saudita, ha raccontato la propria filosofia da allenatore. Ecco le parole del tecnico dell’Inter, riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Cerco sempre di dare il buon esempio ai miei calciatori, affinché questi diano poi il 110% sul campo. Comportamenti che possano portare i giocatori ad alzare costantemente l’asticella. È fondamentale se si vuole scrivere la storia. Chi vince scrive la storia dei club nei quali gioca o allena. Mi rendo conto che io ai calciatori chiedo tanto, spesso fanno fatica. Non tutti sono abituati al ritmo che cerco e così si rischia di perderne qualcuno per strada, ma se l’ambizione è quella di vincere e fare qualcosa di importante, di scrivere ancora una volta la storia, spingere al massimo non può che diventare inevitabile».