Inter, Conte: «Volevamo vincere contro il Milan. Kolarov? C’è da lavorare»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby perso contro il Milan.

PRESTAZIONE – «Dispiace aver perso una partita ben giocata da parte nostra. Loro sono stati bravi e penso anche fortunati. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, abbiamo commesso due disattenzioni sui gol, poi abbiamo avuto tante occasioni. Comunque complimenti a loro».

ERRORI – «Ogni partita creiamo tanto per fare gol, dobbiamo essere più cinici a sfruttarle. Però al tempo stesso non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Hanno lottato fino all’ultimo per cercare il pareggio. Non siamo stati molto fortunati».

DIFESA – «Penso che la solidità difensiva ci voglia sempre, ma è inevitabile che giocando con due esterni che sono due ali come Perisic e Hakimi dobbiamo essere bravi a mantenere gli equilibri. Pensare che c’è chi chiede anche il trequartista. Ma stiamo parlando comunque di due gol evitabilissimi».

KOLAROV – «È il miglior ruolo per lui. Lo ha fatto in Nazionale e nella Roma, per il suo momento della carriera è il ruolo adatto. C’è da lavorare con lui come con tutti quanti. Ma ribadisco: la partita noi l’abbiamo fatta».

DIFENSORE CENTRALE – «Io di mercato preferisco non parlare. Qualsiasi cosa accaduta in questo periodo è stata una situazione valutata con il club, quindi non sono valutazioni che spettano a me. A me spetta far rendere al massimo i giocatori e migliorarli».

BARELLA – «Nicolò è arrivato spesso in area avversaria. Ha caratteristiche nell’inserimento in cui mi rivedo, anche se è molto più bravo rispetto a me. Può diventare un top player, ma nella nostra situazione tutti i centrocampisti arrivano al tiro. Siamo ben messi».