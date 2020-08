Inter, così si vince: i nerazzurri si affidano all’esperienza di Godin, Young e Moses. Sono 5 i trofei europei dei tre giocatori

Domani l’Inter scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen per poter cercare il passaggio alle semifinali. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata ai nerazzurri e all’esperienza internazionale di Young, Moses e Godin.

I tre giocatori hanno già conquistato cinque volte l’Europa League e sanno come si vince: in una squadra poco esperta agli scontri diretti i tre possono fare la differenza.