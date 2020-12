Inter, De Vrij-Bastoni in affanno: Conte pensa di farli riposare con lo Spezia

De Vrij e Bastoni sono apparsi stanchi contro il Napoli. Conte pensa a sostituirli contro lo Spezia

La difesa dell’Inter, nonostante la vittoria finale, è andata oggettivamente in difficoltà contro il Napoli. Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sono apparsi in affanno contro le offensive azzurre. I due difensori sono stanchi e Antonio Conte, come riportato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando di farli riposare contro lo Spezia.

Nella prossima giornata di campionato, a completare la difesa dell’Inter insieme a Skriniar potrebbero così essere Ranocchia e Kolarov. Il serbo, però, sarebbe in ballottaggio con D’Ambrosio; sempre una garanzia per l’allenatore nerazzurro.