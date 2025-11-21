Inter News
Inter, Chivu come giocherà il derby contro il Milan? Spunta fuori una postilla molto importante
Inter, niente recuperi e nessun allarme: Chivu prepara il derby con fiducia. Il punto
L’Inter prosegue la preparazione verso il derby contro il Milan senza sorprese dell’ultima ora. Alla Pinetina, nella seduta dell’antivigilia, è arrivata la conferma che Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian non riusciranno a recuperare per la sfida di domenica. Un triplo forfait che pesa soprattutto sulle rotazioni sugli esterni e sull’esperienza complessiva del gruppo, ma che l’Inter sta gestendo con lucidità e continuità rispetto al piano di lavoro stabilito.
Cristian Chivu, infatti, ha deciso di non variare la routine che ha accompagnato l’Inter per tutta la stagione. Niente ritiro pre-gara, nessuna misura straordinaria: il derby verrà preparato come una partita qualunque, pur sapendo quanto valga per i tifosi e per la classifica. Dopo la rifinitura, i giocatori torneranno a casa, un segnale di fiducia totale nella maturità del gruppo nerazzurro. È un modo per confermare che l’Inter sa gestire la pressione e che il percorso intrapreso non deve cambiare, nemmeno in un match così carico di significati.
Il capitolo più delicato riguarda la difesa. Tra Alessandro Bastoni e Manuel Akanji resta da definire chi completerà il terzetto arretrato. L’Inter sta valutando tre profili molto diversi: Yann Bisseck, soluzione fisica e aggressiva, in continua crescita; Francesco Acerbi, il più esperto, capace di leggere i momenti più complessi della partita; e Stefan de Vrij, garanzia di ordine e posizionamento nelle sfide più difficili. La decisione definitiva arriverà solo dopo l’ultima seduta tattica, segno che la competizione interna è ancora aperta.
A centrocampo, l’Inter potrebbe puntare su Petar Sucic: il giovane croato ha dato segnali convincenti negli allenamenti e appare leggermente avanti rispetto a Piotr Zielinski. Al suo fianco ci saranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, colonne portanti del sistema di Chivu. Sulla fascia destra, invece, non ci sono dubbi: con Dumfries indisponibile, sarà Carlos Augusto a presidiare il lato, con compiti sia difensivi che di spinta.
In attacco, l’Inter ritroverà la coppia titolare: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il ritorno del francese dal primo minuto è una delle notizie più positive della settimana. Thuram, dopo un periodo lontano dai riflettori, vuole riaccendere la sua stagione proprio nel teatro più caldo possibile.
Il conto alla rovescia è iniziato. L’Inter, nonostante le assenze, arriva al derby con consapevolezza, identità e la voglia di indirizzare una stagione che può ancora offrire molto.
Inter Milan, parla l’ex nerazzurro Altobelli: «Sono un figlio di questo grande club. Gol più bello? Quello in finale mondiale con la Germania. L’avversario più difficile…»
San Siro, le paorle di Federico Jaselli Meazza (nipote di Giuseppe): «Buttarlo giù? Dispiace moltissimo a me e alla mia famiglia, è fantastico»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...