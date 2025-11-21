Inter, Chivu come giocherà il derby contro il Milan? Spunta fuori una postilla molto importante

Inter, niente recuperi e nessun allarme: Chivu prepara il derby con fiducia. Il punto

L’Inter prosegue la preparazione verso il derby contro il Milan senza sorprese dell’ultima ora. Alla Pinetina, nella seduta dell’antivigilia, è arrivata la conferma che Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian non riusciranno a recuperare per la sfida di domenica. Un triplo forfait che pesa soprattutto sulle rotazioni sugli esterni e sull’esperienza complessiva del gruppo, ma che l’Inter sta gestendo con lucidità e continuità rispetto al piano di lavoro stabilito.

Cristian Chivu, infatti, ha deciso di non variare la routine che ha accompagnato l’Inter per tutta la stagione. Niente ritiro pre-gara, nessuna misura straordinaria: il derby verrà preparato come una partita qualunque, pur sapendo quanto valga per i tifosi e per la classifica. Dopo la rifinitura, i giocatori torneranno a casa, un segnale di fiducia totale nella maturità del gruppo nerazzurro. È un modo per confermare che l’Inter sa gestire la pressione e che il percorso intrapreso non deve cambiare, nemmeno in un match così carico di significati.

Il capitolo più delicato riguarda la difesa. Tra Alessandro Bastoni e Manuel Akanji resta da definire chi completerà il terzetto arretrato. L’Inter sta valutando tre profili molto diversi: Yann Bisseck, soluzione fisica e aggressiva, in continua crescita; Francesco Acerbi, il più esperto, capace di leggere i momenti più complessi della partita; e Stefan de Vrij, garanzia di ordine e posizionamento nelle sfide più difficili. La decisione definitiva arriverà solo dopo l’ultima seduta tattica, segno che la competizione interna è ancora aperta.

A centrocampo, l’Inter potrebbe puntare su Petar Sucic: il giovane croato ha dato segnali convincenti negli allenamenti e appare leggermente avanti rispetto a Piotr Zielinski. Al suo fianco ci saranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, colonne portanti del sistema di Chivu. Sulla fascia destra, invece, non ci sono dubbi: con Dumfries indisponibile, sarà Carlos Augusto a presidiare il lato, con compiti sia difensivi che di spinta.

In attacco, l’Inter ritroverà la coppia titolare: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il ritorno del francese dal primo minuto è una delle notizie più positive della settimana. Thuram, dopo un periodo lontano dai riflettori, vuole riaccendere la sua stagione proprio nel teatro più caldo possibile.

Il conto alla rovescia è iniziato. L’Inter, nonostante le assenze, arriva al derby con consapevolezza, identità e la voglia di indirizzare una stagione che può ancora offrire molto.