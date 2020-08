Inter, dieci motivi per vincere l’Europa League: dai premi Uefa a…Messi

L’Inter questa sera sfiderà il Siviglia nella finale di Europa League: 10 motivi per cui è importante vincere la coppa

La Gazzetta dello Sport ha elencato 10 motivi per cui è importante che stasera l’Inter vinca l’Europa League contro il Siviglia. Dieci ragioni per cui l’Inter può prendersi questa coppa e a 10 anni dall’ultima Champions del… 2010. Per il decimo titolo internazionale.