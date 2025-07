Inter, rinforzi in difesa: Leoni il preferito, De Winter il piano B e si guarda anche all’estero

Inter, si cercano rinforzi in difesa: il primo nome per i nerazzurri rimane quello di Leoni del Parma, De Winter è il piano b; le ultime

Sogni e desideri, certo. Ma il vero nodo è quando il desiderio resta solo tale. In casa Inter questo sta accadendo con Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, da tempo al centro dei pensieri nerazzurri. Come racconta la Gazzetta dello Sport, è il preferito di Chivu – che l’ha allenato a Parma – e di una dirigenza che vorrebbe mettere a segno un colpo sfumato già un anno fa. Tuttavia, gli ostacoli non mancano. Il primo è il prezzo: i nerazzurri hanno presentato un’offerta da 30 milioni, ma il Parma ne chiede 40. Il secondo si chiama Liverpool: i Reds stanno monitorando la situazione e potrebbero inserirsi con una proposta difficile da pareggiare.

Ecco perché l’Inter guarda altrove, mantenendo aperte più piste. A cominciare da quella che porta a Koni De Winter, centrale del Genoa classe 2002. Ieri, nel corso dei colloqui per definire il prestito di Valentin Carboni, le due società hanno parlato anche del difensore belga. La trattativa non è ancora nella sua fase conclusiva, ma i passi avanti ci sono. Il Genoa non fa muro, ma la valutazione si aggira sui 20-25 milioni, e non c’è tempo da perdere: Tottenham e West Ham hanno già mostrato interesse. De Winter, con tre stagioni di Serie A alle spalle, è il profilo che più convince, anche per la sua preferenza per il campionato italiano.

Non finisce qui: in parallelo, l’Inter guarda anche all’estero. Dopo il tentativo per Mosquera del Valencia – finito all’Arsenal – il nome nuovo è David Hancko del Feyenoord. Il 27enne slovacco, mancino, può giocare sia da centrale puro sia da braccetto sinistro, un po’ come Acerbi. Il prezzo è elevato – circa 30 milioni – ma inferiore a quello di Leoni. Hancko piace anche all’Atlético Madrid e a diversi club di Premier. In ogni caso, l’Inter ha urgenza di rinforzare il reparto difensivo, indipendentemente dalla situazione di Acerbi: l’eventuale arrivo di un centrale non è legato alla sua partenza, ma all’esigenza di costruire le basi della squadra con cui Chivu vuole cominciare davvero.