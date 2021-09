Inter, Dimarco: «Dispiaciuto per il rigore. Ora testa alla Champions»

Federico Dimarco, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel post partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioni

RIGORE – «Mi dispiace per il rigore, ovvio, ma sono contento perché i compagni e i tifosi mi hanno aiutato subito. Giocare in casa con questi tifosi è una spinta in più. Oggi è stata una grande gara e dobbiamo continuare a lavorare».

CHAMPIONS LEAGUE – «Adesso dobbiamo pensare subito alla gara di Champions League, perché dobbiamo fare tre punti».

