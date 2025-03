Inter, infortunio Dimarco: l’esito degli esami e i tempi di recupero. La scelta per il Feyenoord

Le ultime sulle condizioni fisiche di Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito

Novità importante in casa Inter, con Federico Dimarco costretto a fermarsi per le prossime partite dopo l’infortunio accusato contro il Napoli. L’esterno sinistro salterà sicuramente la gara di Champions League contro il Feyenoord in programma mercoledì, ma si prevede uno stop di circa 20 giorni. Il classe 1997 non ci sarà quindi nemmeno contro Monza, Atalanta e nel ritorno contro gli olandesi.

REPORT INTER – «Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni».