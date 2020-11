Inter, dopo la sosta arrivano gli agenti di Lautaro per il rinnovo

Le trattative per il rinnovo di Lautaro cominceranno dopo la sosta

Lautaro Martinez ha ritrovato il gol contro il Real Madrid in Champions League e adesso punta a sbloccarsi anche in campionato. Intanto l’Inter pensa al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agente dell’argentino arriveranno a Milano dopo la sosta per le Nazionali. Da quel momento si comincerà a trattare, anche se non si prevedono tempi brevi per la fumata bianca decisiva.