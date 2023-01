Inter-Empoli, gli ultimi precedenti – 📹

I precedenti tra Inter e Empoli, che si affronteranno nel posticipo del 19° turno di Serie A di lunedì sera

L’Inter negli ultimi 2 incontri casalinghi ha ottenuto lo stesso punteggio: 1-0, prima sul Napoli e poi sul Verona. Il giocatore apparso più brillante nell’ultimo periodo è Lautaro Martinez, reso euforico dal Mondiale vinto in Qatar. Con il successo sulla Sampdoria nell’ultima giornata l’Empoli si è piazzato a centro-classifica, a quota 22 punti. In trasferta i toscani sono la squadra che ha più pareggiato in Serie A.

Totale gare: 14. Vittorie Inter: 13 Pareggi: 0 Vittorie Empoli: 1

Ultima vittoria Inter 2021-22: 4-2. 5′ Pinamonti, 28′ Asllani, 40′ aut.Romagnoli, 45′ Martinez, 64′ Martinez, 94′ Sanchez (Inter sotto di 2 reti riesce a rimediare già prima dell’intervallo)

Ultimo pareggio: le due squadre non hanno mai pareggiato nella loro storia

Ultima vittoria Empoli: 2003-04. 0-1 90′ Rocchi (all’ultimo minuto colpisce uno dei bomber migliori che l’Empoli ha avuto)

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24