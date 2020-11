Inter, Eriksen in bilico: pedina di scambio per arrivare al centrocampista difensivo

Calciomercato Inter: i nerazzurri studiano lo scambio giusto dove inserire Christian Eriksen

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter prosegue tra molti bassi e pochi bassi. E per questo motivo, la dirigenza nerazzurra penserà a cederlo già nella prossima finestra di mercato invernale per arrivare al tanto agognato centrocampista difensivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe proporlo a tre squadre chiedendo una pedina in cambio: all’Arsenal per Xhaka, al PSG per Paredes e al Bayern Monaco per Tolisso.