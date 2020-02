Inter, Eriksen: «Sono venuto qui per vincere, c’è un’atmosfera incredibile»

Christian Eriksen, attaccante danese dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport

Una nuova avventura, magari da coronare con un trofeo. Parola di Christian Eriksen, intervistato da Sky Sport: «Conosco la loro cultura, molto diversa rispetto all’Inghilterra. Qui li senti molto, l’ho già sperimentato in Champions quando ho segnato, l’atmosfera è bellissima. Quando l’Inter ha segnato lo stadio è esploso. Nelle ultime stagioni molti club mi hanno cercato, ma loro lo hanno fatto in modo concreto e promettente. Mi ci vedevo bene ed è stato facile dire di sì, poi sono venuto qua per cercare di vincere qualcosa. Il numero 24 è una nuova sfida, ho avuto il 23 per molti anni».

Il danese non nasconde la voglia di poter vincere lo scudetto: «Siete voi a paragonarmi con Sneijder, credo sia difficile fare questi paragoni. Forse un po’ ci assomigliamo, visto che sto perdendo i capelli. Qui lui ha vinto tutto, ma sono un giocatore diverso dal lui. Spero sia possibile vincere il titolo e spero ci sia la possibilità di farlo. La Juventus ha vinto per tanti anni e sa quello che fa. Dobbiamo avere continuità e non perdere contatto. Speriamo di alzare un trofeo a fine stagione, sarebbe la ciliegina sulla torta»