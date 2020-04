Inter Esposito, a luglio la firma del contratto fino al 2025. Per il giocatore nerazzurro ci sarà un quinquennale

Nel futuro di Sebastiano Esposito ci sarà solo l’Inter. Il gioiello nerazzurro, infatti, firmerà il suo contratto a luglio, al compimento del diciottesimo anno di età.

A luglio – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – il giocatore potrà firmare un quinquennale fino al 2025. Poi verrà ceduto in prestito, come successo con Bastoni, per tornare in nerazzurro con maggiore esperienza e per poter diventare protagonista.