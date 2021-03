Inter, Esposito: «Scudetto? Dispiace non esserci…»

Sebastiano Esposito ha parlato della sua Inter e delle possibilità di vincere lo scudetto

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter in prestito al Venezia, ha parlato ai microfoni di Goal.com dicendosi anche dispiaciuto per non vestire la maglia nerazzurro proprio ora che la squadra potrebbe vincere lo scudetto.

«Ho parlato qualche giorno fa con Tommaso Berni , lui poverino è stato sei anni all’Inter e adesso che è andato via i ragazzi possono, anzi dico possiamo perché io sono comunque un tifoso, riuscire a vincere lo Scudetto… Sì, mi dispiace non esserci ma credo che insieme all’Inter abbiamo fatto la scelta giusta e cioè quella di farmi crescere».