Inter, Esposito su un possibile ritorno: «Il mercato è difficile, lo sapete. Per ora è solo un sogno»

l giocatore dell’Empoli e dell’Italia Under21 Sebastiano Esposito nel post partita dell’amichevole persa 2 a 1 contro l’Olanda è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare il match e parlare di un possibile ritorno all’Inter. A seguire le sue parole

PAROLE – «Il risultato, soprattutto in Italia, conta più della prestazione. Un episodio ci ha condannato, i dettagli fanno al differenza e noi grandi dobbiamo farlo capire. Pensiamo già alla prossima. Facciamo del nostro meglio per giocare in nazionale e con il club. Fa piacere che stiamo raggiungendo questi livelli, sono orgogliosi i nostri genitori. Inter? Sapete meglio di me che il mercato è molto difficile, a oggi è solo un sogno».