Inter, faccia a faccia tra Inzaghi e la dirigenza: vietato fallire il quarto posto

Per l’Inter è vietato non raggiungere almeno il quarto posto: previsto un faccia a faccia tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra

Dopo la sconfitta contro la Juventus, nell’ambiente Inter c’è un senso di frustrazione e di preoccupazione visto anche il largo distacco accumulato dalla vetta della classifica, specie con la capolista Napoli. Non è da escludere, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un faccia a faccia tra la dirigenza e Inzaghi, alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna.

Un piazzamento nelle prime quattro posizioni è un traguardo che la dirigenza dell’Inter dà per scontato considerato il valore della rosa a disposizione di Inzaghi. L’obiettivo della “strigliata” sarà quello di far tornare in vita per il campionato quelle motivazioni che non sembrano essere le stesse della Champions.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM