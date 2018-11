Inter, stop al Fair Play Finanzario? Non ancora: un big può partire

L’Inter dovrà fare ancora i conti con il Fair Play Finanziario. Servono altri 40-50 milioni e può partire un big

L’Inter è pronta ad uscire dalla morsa del settlement agreement e del Fair Play Finanzario ma deve comunque continuare a fare i conti con la Uefa. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ‘saluterà’ il settlement ma solo a partire dal prossimo 1° luglio. Prima, entro il 30 giugno, bisognerà trovare altri 40-50 milioni di plusvalenze per rientrare nei paletti imposti dalla Uefa. Molto difficilmente, questa volta, il traguardo sarà tagliato con l’aiuto dei giovani. Potrebbe servire una cessione pesante che risolva tutti i problemi con un colpo solo, cedere per reinvestire è il modello che seguono quasi tutti i club di vertice, compresa la Juve che fu di Marotta.

L’Inter vuole mantenere il più possibile l’ossatura della squadra costruita già in questa stagione e la rinuncia a un solo titolare è considerata tollerabile, più di uno non è oggi nei programmi. Sul nome però bisogna andare cauti. Icardi e Brozovic hanno delle clausola rescissorie, Milan Skriniar, mister ‘100 milioni più mancia’ secondo Spalletti, ha molto mercato. Il rinnovo è in fase di stallo e qualcosa potrebbe cambiare. L’altro nome da tenere bene a mente è quello di Ivan Perisic, che non sta vivendo una stagione fortunatissima ma piace, e tanto, all’estero. L’Inter dunque dovrà fare ancora, un’ultima volta, i conti con il settlement agreement.