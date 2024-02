Inter Farris: «Ecco cosa ci è mancato nel primo tempo»

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro la Roma

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter con la Roma. Di seguito le sue parole.

SECONDO TEMPO – La chiamata di Inzaghi? C’è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff. Sono cose che sapevano anche loro. Il primo tempo non è stata l’Inter che siamo abituati a conoscere, c’è merito della Roma che ha avuto un ottimo impatto sulla gara. Abbiamo preso due gol evitabili e nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono straordinari. Questo è un gruppo che se viene stimolato, soprattutto in allenamento, è un piacere stare con loro

AVVERSARIE – Possono sbagliare una ventina di minuti di un tempo, però deve essere un monito perché giocare contro squadre come la Roma è difficilissimo. Anche una squadra come la nostra, che sta facendo numeri incredibili, non basta perché quelle dietro non mollano. Le squadre che andiamo ad affrontare mettono tutto in campo e possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo è mancato creare la superiorità numerica, ci aspettavamo una pressione più alta della Roma. Questo è uno stadio che spinge, il secondo gol una ripartenza che potevamo evitare. Nel secondo tempo il centrocampo ha alzato il livello

ROMA- L’input alla fine del primo tempo era trovare le posizioni dei centrocampisti e sfruttare la presenza dei quinti. Questo ci ha permesso di palleggiare meglio e la Roma ad allungarsi. C’è tanta qualità da parte dei ragazzi, non era una partita semplice. Tenere le squadre dietro lontane è importantissimo anche se sappiamo che non molleranno. Questo era un campo inizialmente veloce, poi più pesante. I ragazzi hanno aumentato la velocità delle giocate. L’Inter del secondo tempo è l’Inter che conosciamo.

