Inter Fiorentina, svelato l’audio Var sul contatto in area si rigore Comuzzo Pio Esposito: ecco cosa è successo

Inter Fiorentina, pubblicato l’audio VAR sul contatto in area tra Comuzzo ed Esposito: i dettagli dell’episodio

Gli episodi arbitrali che coinvolgono l’Inter continuano a far discutere. L’ultimo caso si è verificato nella sfida contro la Fiorentina, vinta dai nerazzurri ma segnata da un episodio controverso: un evidente calcio di rigore non concesso per la trattenuta del difensore viola Pietro Comuzzo ai danni di Francesco Pio Esposito.

A confermare l’errore è stato lo stesso designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto a Open VAR. Rocchi ha parlato senza mezzi termini di un “errore plateale”, sottolineando come il rigore dovesse essere assegnato. Durante la trasmissione sono stati diffusi anche i dialoghi tra l’arbitro Simone Sozza e la sala VAR. In campo, Sozza aveva lasciato proseguire l’azione con un “Gioca, gioca”.

Dal VAR era stato avviato il check, riconoscendo la trattenuta (“Lo tiene”), ma dopo un lungo esame delle immagini è arrivata la sorprendente decisione: nessun richiamo al monitor e la comunicazione finale “Check completato, puoi giocare”.

Una scelta che ha di fatto confermato l’errore iniziale, privando la squadra di Cristian Chivu di un rigore apparso a tutti come solare.

