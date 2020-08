Inter, fissato l’appuntamento con il Parma per il futuro di Darmian

L’Inter avrebbe fissato l’appuntamento con il Parma per parlare del futuro di Matteo Damian secondo il quotidiano Tuttosport

L’Inter parlerà nei prossimi giorni con il Parma per discutere del futuro di Matteo Darmian, difensore attualmente in forza nel club emiliano. La società nerazzurra vorrebbe puntare su di lui per rafforzare la propria difesa.

L’ex giocatore del Manchester United è rientrato in Italia nella squadra gialloblu proprio grazie alla sinergia tra la dirigenza ducale e quella nerazzurra. Ora l’Inter vuole inserirlo nella propria rosa.