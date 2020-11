Inter, Galante: «In quattro per lo scudetto. Ramos come Messi e CR7»

Fabio Galante, ex difensore anche dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto e della sfida tra i nerazzurri e il Real Madrid

Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell’Inter, si è soffermato sulla lotta scudetto parlando al quotidiano La Repubblica: «La Juventus ha cambiato molto a partire dall’allenatore. Resta fortissima e per forza favorita, ma aspettiamoci sorprese. Vedo in corsa per il titolo Inter, Roma e Napoli».

Sergio Ramos e assenza contro l’Inter – «Non averlo a disposizione è una perdita enorme, è come togliere Messi al Barcellona o CR7 alla Juventus. È un top player a tutto tondo, è sempre decisivo e fa anche un sacco di gol. Quando smetterà di giocare, a Madrid avranno difficoltà a rimpiazzarlo».