Inter, gruppo al completo e allenamenti senza sosta. In settimana altri tamponi

L’Inter si allena con il gruppo al completo e senza un attimo di sosta. In settimana i giocatori verranno fatti nuovi tamponi

Come riporta la Gazzetta dello Sport anche ieri c’era il gruppo al completo ad Appiano Gentile. Victor Moses e Stefano Sensi, gli infortunati di marzo, corrono in campo come i compagni, completando le sedute da 90 minuti ciascuna. Non c’è solo la parte atletica. Pintus fa lavorare i tre gruppi di giocatori anche con il pallone.

La Rosea spiega che al momento non sono previsti giorni di riposo, con Handanovic e compagni di nuovo al lavoro stamattina. Da metà settimana, ci sarà il secondo giro di tamponi e di test per tutti. Anche per staff, dirigenti e Antonio Conte.