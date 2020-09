Inter Hakimi, il tweet col nuovo numero viene cancellato per i troppi insulti ricevuti. Post rimosso per i troppi insulti?

Momento di imbarazzo in casa Inter dopo aver annunciato il numero di maglia del neo-acquisto marocchino Achraf Hakimi. Il tweet – come riportato dal Corriere dello Sport è stato cancellato per via di alcuni insulti comparsi sotto il post.

Secondo Sky Sport, invece, una possibile risposta potrebbe arrivare dal mercato in uscita: l’eventuale cessione di Godin, per esempio, libererebbe il 2, per antonomasia il numero di chi occupa la fascia destra.