Inter, Hakimi positivo poi negativo: si valuta causa alla UEFA

L’Inter potrebbe fare cause alla UEFA in seguito alla positività di Achraf Hakimi in occasione della gara di Champions League

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter è furiosa con la UEFA per la vicenda relativa ad Achraf Hakimi, risultato positivo al coronavirus nella giornata di mercoledì e successivamente negativo nella giornata di ieri.

La società nerazzurra sostiene che il giocatore era debolmente positivo e la comunicazione della notizia è arrivata alle 16:10 impedendo al club di organizzare nuovo test, come per esempio accaduto con Stephan El Shaarawy in Nazionale.

Ora l’Inter attende l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Hakimi. Se dovesse risultare negativo verranno valutate tutte le opzioni per tutelare il club, compresa la possibilità di fare causa alla UEFA.