Achraf Hakimi ha commentato il pareggio contro la Roma

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio per 2-2 in casa della Roma; partita dove il marocchino ha segnato il gol del momentaneo 1-2 per i nerazzurri.

«Sensazione agrodolce per il pareggio. Ma questo non ci ferma. Continuiamo così».