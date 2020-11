Inter, Handanovic rinnova fino al 2022 ma non sarà più titolare

Samir Handanovic sarebbe vicino a rinnovare il proprio contratto con l’Inter fino al 2022 ma non sarà più il titolare della porta nerazzurra

Samir Handanovic ha iniziato la nuova stagione con qualche amnesia ed errore ma il rinnovo di contratto non dovrebbe essere in discussione. Quello in ballo, invece, è il posto da titolare.

Scrive Tuttosport: vedremo riguardo allo sloveno – se in queste due stagioni che mancano (il contratto di fatto è già stato rinnovato dal 2021, scadenza vecchia, al 2022, scadenza nuova, anche se non ancora ufficializzato da società e giocatore) riuscirà a invertire la tendenza. E vedremo anche se il prossimo anno, Conte o chi per lui decideranno di contare sul portiere sloveno ancora come titolare, o se invece a 37anni preferiranno fargli soprattutto fare da chioccia al nuovo numero uno.