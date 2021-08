Inter, Handanovic: «Vogliamo fare bene. Oggi non diamo nulla per scontato»

Le parole del capitano ai microfoni di Inter TV nella prima giornata di campionato: tutto pronto per il match contro il Genoa

Queste parole il capitano Samir Handanovic ha analizzato la prima partita di campionato in programma tra poco a San Siro contro il Genoa.

«Il campionato scorso lo abbiamo vinto, adesso c’è ancora più convinzione di fare subito bene. Contro il Genoa? Le prime giornate sono sempre un po’ così così e non bisogna dare nulla per scontato. Ogni squadra ha le sue qualità, bisogna rispettarle. Ma è importante soprattutto quello che facciamo noi. Mettere in campo quello che abbiamo preparato e vincere la partita. Tifosi allo stadio? Fondamentale. Siamo molto contenti e orgogliosi di vederli con noi. Si sa, il calcio è dei tifosi. Anche per i calciatori è molto meglio avere i tifosi sugli spalti».