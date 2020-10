Inter, Hodgson: «Roberto Carlos con me non giocava fuori posizione»

Roy Hodgson ritorna sulla vicenda legata a Roberto Carlos all’Inter: ecco le parole del tecnico inglese sull’ex terzino

Roy Hodgson, a The Italian Football Podcast, ha parlato della diatriba relativa al suo rapporto con Roberto Carlos.

«La convinzione che Roberto Carlos abbia giocato fuori posizione è stupida. Chi ha visto l’Inter in quel periodo sa bene che giocava come esterno. Se non ricordo male, ha segnato quattro gol nelle prime sei o sette partite con calci piazzati. Tuttavia, nel resto della stagione , ha effettuato circa 28 tiri su punizione e non ne ha mai segnato uno. Quindi non so se sia stata colpa mia».