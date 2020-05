Inter, i primi test hanno dato esito negativo: domani possibile ripresa

L’Inter di Antonio Conte potrebbe tornare ad allenarsi a partire da domani: i primi test hanno dato esito negativo

I giocatori dell’Inter potrebbe tornare ad allenarsi individualmente a partire da domani. I nerazzurri stanno attendendo l’esito degli ultimi tamponi prima di dare l’ok definitivo alla riapertura di Appiano Gentile.

Come riporta Sky Sport i primi test hanno dato tutti esito negativo, i prossimi – tra oggi pomeriggio e domani mattina – saranno decisivi per delineare la ripresa dei lavori in casa nerazzurra.