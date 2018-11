Icardi è sempre più l’uomo della Champions: grazie ai suoi gol i nerazzurri sono a un passo dalla qualificazione

Un’occasione, un gol: questo significa Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter, ieri sera contro il Barcellona, ha permesso ai suoi compagni di trovare il pareggio, grazie alla terza rete in 4 gare di Champions League. In Europa, Icardi si è confermato ancora una volta letale: sotto la Nord di San Siro ha riagguantato una partita che si stava mettendo male dopo il gol di Malcolm e la vittoria del Tottenham sul Psv a complicare i piani qualificazione. Ed è stato sempre sotto la Nord che Icardi ha segnato al debutto nella massima competizione europea per club contro gli inglesi di Pochettino. Senza i suoi gol i nerazzurri avrebbero avuto grossi problemi nel discorso qualificazione, mentre ora, con 7 punti, faranno visita al Tottenham sapendo che basterà un pari per andare agli ottavi.