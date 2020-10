Inter, Icardi ha nostalgia del derby: «Non si dimentica» – FOTO

Mauro Icardi ricorda la tripletta nel derby di Milano di tre anni fa: ecco il post social nostalgico dell’attaccante – FOTO

Mauro Icardi ha nostaglia del derby di Milano. Il centravanti del Paris Saint Germain ricorda la tripletta contro il Milan nel derby di tre anni fa, con il gol al 90° che regalò la vittoria ai nerazzurri.

«Siamo stati quello che non si racconta e ammette, però mai si dimentica» questo il messaggio di Icardi a discapito dei rapporti non idilliaci degli ultimi anni in nerazzurro.