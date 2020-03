Inter Icardi, il clamoroso ritorno: «Maurito» potrebbe tornare a Milano

Inter Icardi, l’argentino potrebbe tornare a Milano. Dopo un inizio boom Tuchel lo ha messo ai margini del progetto

Doppia panchina in Champions League e un malumore che potrebbe non essere digerito da Mauro Icardi. Maurito, infatti, potrebbe tornare a Milano dopo la parentesi parigina iniziata nel migliore dei modi.

Una partenza incredibile, che sembrava aver cambiato tutto nella vita dell’argentino: ora, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, l’attaccante in forza al PSG potrebbe pensare ad un incredibile ritorno in nerazzurro visto che Tuchel lo ha messo, almeno momentaneamente, ai margini del progetto.