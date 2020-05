Mauro Icardi è sempre più vicino a essere riscattato dal Paris Saint Germain: Cavani può fare il percorso inverso

L’Inter e il Paris Saint Germain hanno trovato l’accordo per il riscatto di Mauro Icardi per 60/65 milioni. Piccolo sconto rispetto ai 70 milioni pattuiti un anno fa. Il Corriere dello Sport riporta che rimane in vigore la clausola “anti ritorno in Italia”: 15 milioni aggiuntivi da versare nelle casse nerazzurre nel caso in cui Maurito dovesse ripresentarsi in Serie A.

Per un Icardi resta c’è un Edinson Cavani, che va. L’uruguaiano, in scadenza di contratto, potrebbe fare il percorso inverso rispetto a Icardi e vestire la maglia dell’Inter.