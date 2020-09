Inter, il Barcellona ci ha provato per De Vrij: no secco dei nerazzurri

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sull’asse Barcellona-Inter per Stefan De Vrij: i blaugrana ci hanno provato per il difensore

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena riguardante Stefan De Vrij. Nelle chiacchierate tra Milano e Barcellona su fronti molteplici – Vidal, come pure lo stesso Lautaro – su suggerimento del tecnico Koeman il club catalano ha provato a chiedere informazioni sul difensore di Conte.

L’Inter ha alzato un muro, non aprendo neppure la discussione. L’olandese è un punto fermo dell’Inter che verrà. Il resto è tutto nelle mani di un mercato che potrebbe sbloccarsi solo nell’ultima settimana, rendendo dai contorni fattibili operazioni in entrata e in uscita oggi impensabili.