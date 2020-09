Inter, il Bayern offre 12 milioni per Perisic: i nerazzurri chiedono di più

I bavaresi vogliono riscattare Perisic e hanno bussato alla porte dell’Inter con una prima offerta

Il Bayern Monaco vuole riscattare Ivan Perisic e sarebbe sceso in campo in prima linea il presidente Karl-Heinz Rummenigge. E secondo quanto riportato da Sky Sport, in viale della Liberazione sarebbe arrivata una prima offerta all’Inter.

I bavaresi si sarebbero infatti fatti avanti con una proposta da 12 milioni di euro. Cifrà però considerata ancora troppo bassa dai nerazzurri. Per Perisic, la dirigenza interista chiede almeno 15 milioni.