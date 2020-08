Inter, in caso di vittoria dell’Europa League previsto un premio per squadra e staff

Se l’Inter questa sera dovesse alzare l’Europa League scatterebbero i premi previsti nei contratti di squadra e staff

La Gazzetta dello Sport riporta di un premio previsto per squadra, staff e dipendenti dell’Inter in caso di vittoria dell’Europa League. Ed è anche una cifra consistente: 3,2 milioni di euro complessivi (lordi), da dividersi non in parti uguali ma più o meno proporzionali agli stipendi, fra tutti coloro che avranno, nel caso, contribuito a questo successo, con i gol, con le parate, con la corsa, con le schede video, con l’organizzazione della vita quotidiana di una squadra.

Tutti i contratti dei giocatori (che ovviamente si prenderanno la fetta più importante degli oltre tre milioni lordi, quasi due netti) prevedevano un bonus in caso di vittoria europea, e dell’Europa League in particolare. Ci sono meccanismi particolari che permettono di arrivare a un premio “pieno” in base a un numero minimo di presenze consistenti (non bastano gli ultimi minuti) e un premio dimezzato in caso contrario. L’automatismo fa sì che le cifre non saranno uguali per tutti, ma ponderate su stipendio e “peso” in campo.

Curiosamente il contratto di Antonio Conte non prevede invece premi in caso di trionfo in Europa League. Del resto lo stipendio base era già sostanzioso, con quegli undici milioni netti l’anno che lo rendono il più pagato in Italia e anche nella storia dell’Inter.