Christian Eriksen non festeggia insieme ai compagni la vittoria dell’Inter sul Bologna: il centrocampista rientra subito negli spogliatoi – FOTO

Continua l’incubo nerazzurro per Christian Eriksen, che non ha gradito il suo ingresso in campo nel recupero della sfida tra Inter e Bologna.

Il centrocampista danese, anziché festeggiare la vittoria con i compagni, è rientrato immediatamente negli spogliatoi al triplice fischio. Il rapporto con il tecnico Antonio Conte è ai ferri corti ormai da tempo.