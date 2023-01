Inter, Inzaghi: «Grande voglia di rivalsa. Sul Napoli…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Cremonese. I dettagli

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Cremonese ed Inter.

PAROLE – «Rivalsa? Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo. Sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo il match con l’Empoli. Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti tra cui l’Inter. Bisognerà cercare di essere più regolari guardando di partita in partita, perché giocando così spesso sarà necessario concentrarsi sul singolo match».