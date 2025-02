Inter, Inzaghi sulla partita contro il Napoli: «Napoli-Inter sarà una partita importante, ma non dobbiamo dimenticare una cosa»

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato del prossimo big match contro il Napoli e della sfida per la vetta della classifica. Le parole

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato del big match contro il Napoli in programma sabato prossimo e della sfida per la vetta della classifica. A seguire le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

LE PAROLE- «Sarà senz’altro una partita molto importante, anche se decisiva mi sembra troppo presto per dirlo visto che mancano 12 giornate alla fine. Sarà sicuramente una partita molto importante per l’Inter e per il Napoli. Non penso che sia un confronto tra due allenatori quanto tra due squadre che stanno facendo molto bene, ma non dimenticherei l’Atalanta e le altre squadre distanti 8-9 punti che stanno rimontando grazie anche ai mercati fatti in inverno»