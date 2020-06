Inter, Joao Mario resta alla Lokomotiv fino a fine stagione: c’è l’accordo

Joao Mario proseguirà la sua avventura in prestito alla Lokomotiv Mosca. Decisiva la volontà del portoghese dell’Inter

Joao Mario ha lasciato l’Inter in estate trovando l’accordo con la Lokomotiv Mosca. Secondo il sito Metaratings.ru, il giocatore è destinato a restare nel club russo almeno fino alla fine della stagione.

Ausilio avrebbe raggiunto l’intesa con il club moscovita per prolungare il prestito per il completamento dell’accordo. A velocizzare l’accordo la volontà dello stesso giocatore che ha contattato lo stesso Ausilio esprimendogli la volontà di non lasciare i rossoverdi.