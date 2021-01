Inter Juve, bianconeri senza idee e vigore: Pirlo va a scuola da Conte

Sconfitta senza appello per la Juve a San Siro contro l’Inter. Conte detta legge nel Derby d’Italia contro la sua ex squadra: scudetto più lontano per Pirlo

Fa malissimo la batosta di ieri era a San Siro contro l’Inter. La Juventus si lecca le ferite dopo il ko senza appello nel Derby d’Italia, ma non c’è tempo per i processi o per piangersi addosso visto l’incombente impegno di mercoledì con il Napoli nella finale di Supercoppa.

La formazione di Andrea Pirlo sarà chiamata dal riscatto per non complicare ulteriormente la stagione, già decisamente in salita soprattutto in campionato considerando il distacco in classifica dalle due milanesi. Una Juve lontana parente della squadra che solo undici giorni prima aveva piegato con merito sempre al ‘Meazza’ la capolista Milan, senza idee e mordente per riuscire ad impensierire la banda di Antonio Conte.