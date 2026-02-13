Inter Juventus è anche Lautaro contro Yildiz: a caccia di record, emerge un doppio dato da questa stagione…Numeri a confronto

Inter Juventus sfida tra Lautaro Martinez e Yildiz: numeri a confronto dei due grandi protagonisti del derby d’Italia

Il palcoscenico di San Siro è pronto a illuminarsi per il match più atteso dell’anno. Domani sera andrà in scena il Derby d’Italia tra la capolista Inter e la Juventus. Una partita che, oltre a pesare enormemente sulla classifica, vivrà del duello a distanza tra i due simboli delle rispettive squadre: Kenan Yildiz e Lautaro Martinez.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Yildiz, l'”Alieno” di Spalletti a caccia di record

La Juventus si affida al talento puro di Kenan Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2030. Soprannominato l'”Alieno” dal suo tecnico Luciano Spalletti il numero 10 bianconero ha un feeling speciale con l’Inter, avversaria a cui ha già fatto male a più riprese, come dimostra la doppietta a San Siro dello scorso autunno e la rete nel match di andata di quest’anno.

Attualmente miglior marcatore della squadra con 9 reti stagionali, Yildiz insegue un traguardo storico: raggiungere Roberto Bettega tra i calciatori capaci di segnare così tanto in Serie A prima dei 21 anni. L’attacco bianconero vedrà Yildiz agire al fianco di Francisco Conceiçao, e Weston McKennie a supporto di Jonathan David. Per la Juve, questo è il primo di cinque incroci cruciali, tra cui il playoff europeo contro il Galatasaray, per blindare l’accesso alla prossima Champions League.

Lautaro e il tabù dei big match per l’Inter di Chivu

Sull’altra sponda, i nerazzurri rispondono con il loro capitano, Lautaro Martinez. L’implacabile centravanti argentino e leader assoluto domina la classifica marcatori di Serie A con 14 reti, ben sei in più degli inseguitori. Tuttavia, al “Toro” manca ancora il gol in uno scontro diretto in questa stagione.

Una statistica che riflette l’andamento dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Il tecnico non ha ancora vinto un big match, pur mantenendo saldamente la squadra in vetta al campionato. Lautaro cerca la rete per sbloccarsi, spezzare questo tabù di squadra e staccare definitivamente un mito come Roberto Boninsegna per puntare al secondo posto all-time dei marcatori del club, oggi occupato da Alessandro Altobelli. Lo riporta il Corriere dello Sport.