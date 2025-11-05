Inter, contro il Kairat ritorna Thuram. Chivu sta pensando ad una grande novità per questa sera. Ecco le ultimissime sulla squadra nerazzurra

Inter: Chivu motiva Lautaro, torna Thuram e spunta la coppia Bonny-Esposito. Il tecnico potrebbe pensare ad una coppia in attacco inedita.

Ancora una volta, è l’Inter a regalare il momento più curioso della giornata calcistica. Durante la conferenza stampa pre-Champions, Cristian Chivu ha attirato su di sé l’attenzione dei media con un gesto tanto semplice quanto significativo. Il tecnico nerazzurro, come riportato dal Corriere della Sera, ha tracciato con le dita un sorriso sul volto del suo capitano, Lautaro Martínez, per ricordargli l’importanza di ritrovare serenità e leggerezza.

Secondo Chivu, il leader dell’Inter sta pagando il peso delle responsabilità e la pressione di essere il punto di riferimento assoluto della squadra. “Lautaro, sorridi di più” – è stata la sua frase simbolo. Un invito a ritrovare la gioia di giocare, la passione e la spontaneità che da sempre caratterizzano il bomber argentino. L’allenatore romeno ha ribadito quanto il capitano sia fondamentale non solo per i gol, ma anche per la mentalità e l’equilibrio del gruppo.

L’Inter questa sera affronta i kazaki del Kairat Almaty in una partita decisiva per il primo posto nel girone e per la certezza della qualificazione ai playoff della League Phase. Buone notizie arrivano dall’infermeria: Marcus Thuram torna tra i convocati dopo un mese di stop per infortunio. L’attaccante francese partirà probabilmente dalla panchina, ma la sua presenza rappresenta un importante rinforzo per l’attacco nerazzurro.

Nonostante il rientro di Thuram, Chivu dovrà gestire con attenzione le energie di Lautaro, a secco di gol dalla scorsa gara di Champions League. L’idea è quella di non sovraccaricare il “Toro”, ma allo stesso tempo di permettergli di ritrovare fiducia e sorriso. Per questo, non è esclusa una sorpresa nella formazione titolare dell’Inter.

Infatti, il tecnico sta valutando l’ipotesi di lanciare dal primo minuto una coppia d’attacco inedita e giovanissima: Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. Entrambi hanno impressionato nelle ultime uscite – l’italiano è reduce dal suo primo gol europeo contro l’Union SG, mentre il francese ha dimostrato affidabilità in campionato. Una scelta coraggiosa, ma in linea con la filosofia di un’Inter che guarda al futuro senza rinunciare all’ambizione di vincere subito.

Con Chivu in panchina, Lautaro pronto a ritrovare il sorriso e Thuram vicino al rientro, l’Inter si prepara a un nuovo capitolo della sua stagione europea, tra entusiasmo, gioventù e voglia di confermarsi protagonista.