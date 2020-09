Inter Kanté, ci sono spiragli per il centrocampista: apertura da parte del Chelsea, Lampard su Rice del West Ham

Si apre uno spiraglio per arrivare a N’Golo Kanté. Il centrocampista campione del mondo nel 2018 con la Francia – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – può arrivare in nerazzurro, anche se non sarà semplice convincere il Chelsea.

INTER IN ATTESA – Lampard vorrebbe arrivare a Rice del West Ham, ma la concorrenza è elevatissima. Nel frattempo l’Inter attende gli sviluppi di mercato e sogna in grande.