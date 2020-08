Inter, la finale di Europa League è alla portata: il tabellone aiuta

L’Inter può puntare dritto alla finale dell’Europa League grazie ad un tabellone fattibile secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport

La finale di Europa League non è un sogno impossibile per l’Inter. Il club nerazzurro può essere infatti favorita dalla parte del tabellone in cui si trova.

In caso di qualificazione nel match di stasera contro il Bayer Leverkusen, la squadra allenata affronterebbe in semifinale la vincente tra Shaktar e Basilea. Entrambi avversarie alla portata dell’Inter secondo la Gazzetta dello Sport.