Inter, la ripresa degli allenamenti slitta di un giorno: il motivo

L’Inter non si ritroverà martedì 5 maggio ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in forma facoltativa e individuale. Tutto è stato spostato di un giorno.

Tra oggi e domani tutti i tesserati nerazzurri completeranno gli esami del caso, con la ripresa degli allenamenti individuali, fino al 18 maggio, fissata per mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile.