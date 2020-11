Inter, l’agente di Miguel Almiron: «I nerazzurri hanno mostrato interesse»

L’agente di Miguel Almiron ha parlato di un interessamento per il calciatore da parte dell’Inter

Daniel Campos, agente di Miguel Almiron, in una intervista a Europacalcio.it ha parlato di un interessamento da parte dell’Inter per il centrocampista del Newcastle.

«L’Inter ha mostrato interesse, ma non sono stati fatti passi in avanti. Almiron può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay. L’interesse dell’Atletico Madrid? Al momento sono solo voci».