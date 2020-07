Inter, l’allenatore del Newcastle: «Felice per Lazaro, che prestazione col Bournemouth»

Valentino Lazaro, esterno dell’Inter in prestito al Newcastle, ha segnato il suo primo gol in Premier League contro il Bournemouth

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Newcastle, ha segnato contro il Bournemouth il suo primo gol in Premier League. A parlare della prestazione dell’austriaco è stato Steve Bruce, allenatore di Magpies.

«Sono felice per Lazaro. È venuto qui per mettersi alla prova in Premier League e la sua prestazione l’altra sera è stata grandiosa da vedere».